شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بـ«صفقة القرن» والان نبدء بالتفاصيل

شارك أبناء الجالية الفلسطينية، ومناصرون وبرلمانيون بلجيكيون، في وقفة احتجاجية، أمس السبت، تنديدا بـ«صفقة القرن» أمام المؤسسات الأوروبية وسط العاصمة بروكسل.

ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية، مطالبة المشاركين خلال الوقفة، الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف جادة ضد المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون الشعارات المنددة بـ«صفقة القرن»، مؤكدين حق شعبنا الفلسطيني في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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وطالبوا الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال إلى جانب المجتمع الدولي، لتطبيق القرارات الشرعية الدولية وعدم الانحياز لإسرائيل، وإقامة سلام عادل مبني على العدالة والمساواة.

وفي طولكرم، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت، مساء السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم.

واندلعت المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال، حيث كثفت شرطة الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.