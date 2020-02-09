شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا «الأوكرانية» يكلفون خامنئي مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
وبالإضافة إلى خامنئي، أقيمت الدعوى ضد كبار قادة الحرس ومن بينهم قائد الوحدة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأميرالي حاجي زاده.
وفيما أقيمت الدعوى يوم 24 يناير في تورونتو، لكن ليس واضحا إن كان المدعى عليهم تم إعلانهم بها في إيران، قال أرنولد: إن الحكومة الكندية مطالبة بأن تضمن إبلاغهم وإنه تلقى تأكيدا بأن الدعوى تسير في الطريق.
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