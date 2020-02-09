إنترفاكس:طائرتا استطلاع أميركيتان حلقتا قرب القاعدتين الروسيتين بسوريا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن "طائرتين تابعتين للقوات البحرية الأميركية، حلقتا قرب القاعدتين العسكريتين الروسيتين في ​سوريا​"، لافتة الى أن "طائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز "P-8A Poseidon"، وطائرة استطلاع إلكتروني بعيدة المدى من طراز "EP-3E Aries II" أقلعتا من مطاريهما في ​إيطاليا​ و​اليونان​ وحلقتا لأكثر من ساعتين، على طول الساحل السوري".

وأكدت الوكالة أن "الطائرتان المذكورتان نفذتا مهمتهما فوق المياه الدولية على مسافة تتراوح بين 35 و45 كلم من ​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية ب​ريف اللاذقية​، ومركز الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في ​ميناء طرطوس​".