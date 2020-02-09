إنترفاكس:طائرتا استطلاع أميركيتان حلقتا قرب القاعدتين الروسيتين بسوريا

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن "طائرتين تابعتين للقوات البحرية الأميركية، حلقتا قرب القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا"، لافتة الى أن "طائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز "P-8A Poseidon"، وطائرة استطلاع إلكتروني بعيدة المدى من طراز "EP-3E Aries II" أقلعتا من مطاريهما في إيطاليا واليونان وحلقتا لأكثر من ساعتين، على طول الساحل السوري".
وأكدت الوكالة أن "الطائرتان المذكورتان نفذتا مهمتهما فوق المياه الدولية على مسافة تتراوح بين 35 و45 كلم من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، ومركز الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في ميناء طرطوس".
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