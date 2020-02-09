ولايتي: صفقة القرن حمقاء وعهد التواجد الأميركي بالعراق وسوريا بلغ نهاية مطافه

شدّد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية ​علي أكبر ولايتي​ على أنّ "ببركة دم الجنرال الراحل ​قاسم سليماني​، فقد بلغ عهد تواجد الأميركيين في ​العراق​ و​سوريا​ نهاية مطافه، ومن ثمّ سيأتي الدور لطرد الأميركيين من ​أفغانستان​ بقرار المجاهدين الأفغان".

ولفت في كلمته خلال مراسم أربعينية سليماني في مدينة قم المقدسة، إلى أنّ "الأميركيين كانوا يظنّون أنّ باغتيال سليماني ستخمد جذوة جبهة المقاومة، إلّا أنّ المسيرات الضخمة الّتي انطلقت في تشييعه سليماني كانت منقطعة النظير، وأثبتت خطأ حسابات الأميركيين".

من جانب آخر، وصف ولايتي "​صفقة القرن​" بأنّها "حمقاء وخبيثة، وأنّها أدّت في الوقت ذاته إلى وحدة جميع الفصائل والمجموعات الفلسطينية".