رئيس تركمانستان عيّن نجله وزيرا للصناعة والبناء

عيّن الرئيس النافذ ل​تركمانستان​ قربان قلي بردي محمدوف، نجله سردار بردي محمدوف، البالغ 38 عامًا، على رأس وزارة الصناعة والبناء الجديدة، الّتي تحلّ محل وزارة الصناعة والاتصالات.

وستشمل هذه الحقيبة الوزارية الجديدة مراقبة الوكالات المكلّفة النقل و​قطاع الاتصالات​.

ويأتي هذا التعيين بعد قرار الرئيس إنفاق نحو 1,5 مليار دولار لبناء مدينة جديدة في منطقة آهال، مهد عائلته.

وغالبًا ما يُقال إن سردار بردي محمدوف هو خلف محتمل لوالده الّذي يحكم من دون تشارك السلطة، ويُسكِت كل حركة معارضة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية ب​النفط والغاز​.