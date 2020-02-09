البنتاغون قرر تخفيض عدد وفده المشارك في معرض سنغافورة الجوي

قررت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) "تخفيض عدد وفدها المشارك في معرض ​سنغافورة​ الجوي، الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 16 شباط الحالي".

وأعلنت الشركتان الدفاعيتان الأميركيتان "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" إنهما لن تحضرا، كما أكّدت شركتا "​إيرباص​" و"​بوينغ​" وهما اثنتان من كبريات الشركات العارضة، أنهما ستحضران، لكنهما ستعدلان وجودهما في ضوء الظروف.

وكان من المقرر أن ترسل الشركتان بعض كبار التنفيذيين فيهما إلى المعرض، وهو أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، قبل أن تعلن سنغافورة يوم الجمعة رفع مستوى التحذير من تفشي فيروس "كورونا" فيها إلى البرتقالي، وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" عام 2003.