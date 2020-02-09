وزير فلسطيني: إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

ركّز وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، على أنّ "إسرائيل صعّدت حربًا تجاريّة مع الفلسطينيّين بمنع صادراتهم الزراعيّة عبر الأردن".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كلّ المصدّرين وكلّ الجهات ذات الاختصاص، أنّ اعتبارًا من يوم غد الأحد، سيُمنع نقّل البضائع الزراعيّة الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالميّة".
وكانت قد أعلنت السلطة الفلسطينية في تشرين الأول الماضي مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل.
من جهته، لفت وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع الأسبوع الماضي، إلى "أنّه سيوقف جميع الواردات الزراعيّة من السلطة الفلسطينيّة"، الأمر الّذي دفعها إلى القول إنّها ستوقف واردات المنتجات الزراعيّة وعصير الفاكهة والمياه المعبأة في زجاجات.
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