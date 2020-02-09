ترامب يدافع عن قراره إقالة ضابطا شهد ضده في إجراءات محاكمته

دافع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن قراره إقالة ضابط في ​الجيش​ كان قد شهد ضده في التحقيق الذي أجراه الديمقراطيون في ​مجلس النواب​ بهدف عزله، لافتا الى أن "شبكتي ​الأخبار​ المضللتين "سي إن إن" و"أم إس دي أن سي" تتحدثان عن الكولونيل فيندمان كما لو أنني يجب أن اعتبره شخصا رائعا".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكد ترامب "في الواقع أنا لا أعرفه، ولم أتحدث إليه يوما، ولم ألتقه، لكنه كان كثير التمرد، وقدم ​تقارير​ غير صحيحة عن اتصالاتي المثالية".

وكان فيندمان المولود في أوكرانيا والحائز وسام "القلب البنفسجي" لإصابته بجروح في العراق، حاضرا خلال المحادثة الهاتفية الشهيرة التي طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فتح تحقيق بحق أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، جو بايدن.

وكانت شهادة فيندمان أساسية لتوجيه الاتهام لترامب، حيث أعلن أمام مجلس النواب الذي استدعاه للتحقيق، أن "ترامب تصرف بشكل غير لائق".