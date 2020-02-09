أسود ينشر فيديو يظهر لحظة دهس أحد مرافقيه خلال اشكال المعاملتين

نشر عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو أشار إلى أنه يظهر "لحظة دهس أحد المرافقين والتعدي واقتحام مطعم الجزيرة". واعتبر أسود أن هذا الفيديو "يسقط كل المزاعم والشائعات واللعب على وتر الطائفية والتمثيل على اللبنانيين والكسروانيين"، مشيراً إلى أن "الضحية الوهمية معتدية ومدفوعة لغايات مشبوهة وعن قصد علينا"، مضيفاً: "الا يسأل أحد من غشه وحرضه واستغله واستعمله و حمله سلاحا ولماذا".

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