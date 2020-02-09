أوساط "الراي": يُخشى أن تكون الأزمات المتشابكة قد سبقت أي حلول ممكنة

أعربت أوساط واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية عن قلق كبير من أن "يكون المسار الّذي سيعبّر عنه الأسبوع المقبل مقدّمةً لجذب المزيد من "الصواعق" إلى الواقع اللبناني العالق بين "عصفَي" المواجهة الأميركية - الإيرانية والانهيار المالي الّذي تتوالى عوارضه".

ولفتت إلى أنّ "هناك معطيات تشي مسبقًا بأنّ ​الحكومة الجديدة​ ستنطلق رسميًّا بخطى ثقيلة، في الوقت الّذي تسير الأزمات المتشابكة بسرعة يُخشى أن تكون سبقت أي حلول ممكنة".