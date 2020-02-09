أعربت أوساط واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية عن قلق كبير من أن "يكون المسار الّذي سيعبّر عنه الأسبوع المقبل مقدّمةً لجذب المزيد من "الصواعق" إلى الواقع اللبناني العالق بين "عصفَي" المواجهة الأميركية - الإيرانية والانهيار المالي الّذي تتوالى عوارضه".
ولفتت إلى أنّ "هناك معطيات تشي مسبقًا بأنّ الحكومة الجديدة ستنطلق رسميًّا بخطى ثقيلة، في الوقت الّذي تسير الأزمات المتشابكة بسرعة يُخشى أن تكون سبقت أي حلول ممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط "الراي": يُخشى أن تكون الأزمات المتشابكة قد سبقت أي حلول ممكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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