إرتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين إلى 780

أعلنت ​السلطات الصينية​ "تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة "​فيروس كورونا​" المستجد في إقليم هوبي، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 780".

وكانت قد أفادت السلطات الصحية الصينية في وقت سابق، بأنّ "فيروس كورونا" المستجدّ أصاب أكثر من 34 ألفًا و500 شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، توفي منهم 722 شخصًا".وتقترب حصيلة الوباء من عدد الوفيات بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد "سارس"، الّذي حدث في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلّا للضرورة.