شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خطط وزارة التعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا أمام البرلمان بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتى لقاء أفريقية النواب، مع وزير التربية والتعليم، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء من جانب، بالتوازي مع لقاء سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب آخر.

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وكانت اللجنة قد استقبلت عددا من الوزراء، آخرهم وزير الهجرة نبيلة مكرم والتي أكدت ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرتين في إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية – الأفريقية، أولهما تتمثل في مبادرة "مصر تستطيع" التي تهدف إلى اجتذاب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى أفريقيا.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبين ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكاله اللجنة، وفي أمانة السر النائب جمال صابر.