شكرا لقرائتكم خبر عن "عقاب إلهي" و"عصير توت".. نصائح أردوغان ورجاله لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتواني الرئيس التركى أردوغان عن التعامل الهزلي مع ما تمرّ به بلاده من أزمات وكوارث ، أردوغان صرّح في نهاية زيارته لأوكرانيا أنه سيواجه كورونا بدبس التوت، ونصح الشعب بتناول ملعقة كل صباح من التوت لمواجهة أخطر فيروس في العالم.

موقع تركيا الآن ذكرت في فيديو لها أن الأمر لم يتوقف عند أردوغان ، بل أن زعيم جماعة إسماعيل أغا الدينية، الشيخ أحمد محمود أونلو، الموالي للرئيس التركي ، قال إن انتشار فيروس كورونا في الصين بسبب دعائه على الحكومة الصينية

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وذكر الموقع أنه بشأن زلزال إلازيغ الذى راح ضحيته 41 وأصيب 1607 ، وبدلًا من البحث عن مصير أموال ضرائب الزلازل التي تجمعها الحكومة التركية منذ عام 1999، أجبرت السلطات التركية أسرة ضحية من ضحايا الزلزال على تأجيل الدفن يومًا كاملًا، لحضور أردوغان مراسم الجنازة والتقاط الصور

رئيس الشؤون الدينية التركية البروفيسور على آرباش، زعم أن الزلازل تدريب على يوم القيامة، وعلى الأتراك تقبل الاختبار،وفيما أجبر الزلزال الأتراك على اللجوء إلى المساجد كمأوى لهم ، وفى ظل هذه الأزمة كان رئيس بلدية نيزيب التابعة لمحافظة غازي عنتاب محمد صاري، يحتفل بعرس قريب له بالسلاح والطبول والمزمار، وأقام حزب العدالة والتنمية حفلًا على طعام الأوز ، بحضور رئيس الوزراء التركي الأسبق علي بن يلدريم وعدد من نواب الحزب، وامتنع الجميع عن الإدلاء بأي تصريح على حادث الزلزال، وكأن دماء الضحايا وصرخات النساء لا تعنيهم ،فإلى متى يصمت الأتراك على مهازل أردوغان ورجاله؟