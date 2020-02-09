مسؤول: القوات الأمريكية والأفغانية تتعرض لإطلاق نار شرقي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
صرح مسؤول أمريكي في العاصمة الأفغانية كابول بان القوات الأمريكية والأفغانية تعرضت السبت لإطلاق نار في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت في بيان "إن القوات الأمريكية والأفغانية المشتركة التي كانت تقوم بعملية في إقليم نانجارهار تعرضت لإطلاق نار مباشر".
وأضاف "إننا نقيم الوضع وسنقدم المزيد من المعلومات عندما يكون ذلك متاحا"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل أو الاشارة إلى ما إذا كان هناك أي ضحايا.
يشار إلى نانجارهار هو أحد الأقاليم المضطربة في شرقي أفغانستان حيث ينشط مقاتلو طالبان وداعش.
وفي العام الماضي، قتل 20 عسكريا أمريكيا في أفغانستان في حوادث متعلقة بعمليات قتالية.
وأجرت الولايات المتحدة وممثلون عن طالبان محادثات متقطعة لمدة عامين تقريبًا في محاولة لإيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ 18 عامًا.
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