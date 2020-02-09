محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الشيخ أشرف النجار، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن الصورة التي تم تداولها ويظهر فيها تلاميذ يقفون وسط مياه الصرف الصحي بالمعهد الابتدائي بقرية المندورة، التابعة لمركز كفرالشيخ "غير صحيحة".
وأضاف النجار في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن الفصل الدراسي الثاني بدأ اليوم بجميع المعاهد الأزهرية، ولم ترد أي شكاوى من الإدارات التعليمية، تفيد بتعطل الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالأزهر عن صورة تلاميذ يقفون وسط مياه الصرف: "غير صحيحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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