محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة النادي المصري.. ويؤكد دعمه للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على دعمه الكامل للنادي المصري حتى يجتاز هذه المرحلة الصعبة، معربًا عن ثقته الكاملة في إخلاص مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، ورغبتهم الأكيدة في العودة للانتصارات من أجل إسعاد الجماهير.

وناشد المحافظ، خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، جماهير بورسعيد الوفية، بالوقوف خلف النادي، مؤكدًا أن هذا التوقيت هو وقت اتحاد الجماهير ووقوفها صفًا واحدًا، لبث روح وإعادة الثقة لدى اللاعبين الذين يحتاجون تشجيع الجماهير في هذا التوقيت أكثر من أوقات الانتصارات.

كما طالب محافظ بورسعيد أعضاء مجلس إدارة النادي المصري أن يكونوا علي قلب رجل واحد، وبذل الجهد لإعادة كيان المصري العظيم إلى مكانته وسمعته المعروفة، معربا عن التفاؤل بأن الفترة المقبلة ستحمل كل الخير للمصري وجماهيره.