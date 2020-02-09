محافظ بورسعيد لإيهاب جلال: جماهير المصري مصدر قوته الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، وذلك داخل مكتبه في ديوان عام المحافظة.

وطالب المحافظ، المدير الفني للفريق، خلال اللقاء، ببذل أقصى جهد من الجهاز الفني واللاعبين لإعادة الانتصارات من أجل إسعاد جماهير النادي، وعلاج أي سلبيات أو أخطاء تسببت في سوء الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

وأعرب المحافظ عن ثقته في جماهير النادي المصري الوفية، في مؤازرة فريقها لتجاوز تلك المرحلة الحرجة، وإعادة الانتصارات، كونهم مصدر القوة الحقيقية للنادي المصري.

وجدد محافظ بورسعيد دعمه للنادي المصري، حتى يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى على المستويين الأفريقي والمحلي.