مرشح رئاسي أمريكي محتمل: ترامب أحد أعراض مرض تعاني منه الولايات المتحدة

قال رجل الأعمال وأحد المنافسين الديمقراطيين من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أندرو يانج، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أحد أعراض مرض تعاني منه الولايات المتحدة منذ عقود وفقا لموقع روسيا اليوم.

وحذر يانج، أثناء مناظرة نظمت في ولاية نيوهامبشير، من القراءة الخاطئة لفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الرئيس الحالي ليس سبب المشاكل التي تمر بها البلاد،

ولا يجب التعامل معه بهذه الطريقة.

وتابع: "إنه من أعراض مرض كان يتصاعد في مجتمعاتنا منذ سنوات وعقود، وتكمن مهمتنا في العمل بجدية أكثر بغية معالجة هذا المرض في الواقع".

Advertisements

وشدد يانج على أن المواطن الأمريكي يشعر بنفسه خاسرا في الألعاب السياسية المستمرة في بلاده، مشيرا إلى أن مواطني

بعض الولايات يشعرون بأن نمط حياتهم يتشتت إلى قطع صغيرة.

وشن المرشح الديمقراطي المحتمل هجوما على شركة "أمازون"، محملا إياها المسؤولية عن إغلاق 30% من المحال التجارية في نيوهامبشير واستبدال نحو أربعة ملايين عامل بآليات، وقال إن هذه الشركة لا تدفع أي ضرائب تقريبا.

وتابع: "هذه هي التغيرات التي يراها ويشعر بها الأمريكيون يوميا تقريبا، وإذا مضينا بشكل جاد في معالجة هذه المشاكل فإننا لن نهزم ترامب الخريف القادم فقط، بل وسنتمكن في الواقع من تطوير مجتمعاتنا.