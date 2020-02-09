تايلاند ..هروب منفذ الهجوم على المركز التجاري

استطاع منفذ الهجوم على مركز تجاري في تايلاند الهروب، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ومقتل 20 شخصًا وفقا لموقف سبوتنيك.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن منفذ الهجوم هو جندي،أطلق النار أولًا على وحدته العسكرية، ثم من داخل المركز التجاري.
وأعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، أن وحدات من القوات الخاصة اقتحمت المركز التجاري،وأخلت مئات الأشخاص منه.
وسبق هروب منفذ الهجوم، سماع عدة طلقات نارية من المركز التجاري، الواقع في شمال شرق تايلاند.
واقتحمت الشرطة وجنود من الكوماندوز، مركز التسوق التايلاندي، حيث كان جنديًا في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار.
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