أضخم رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية

دمشق (وكالات) أفادت مصادر ميدانية في إدلب بدخول رتلٍ عسكري هو الأضخم منذ إنشاء النقاط التركية في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا. وطبقاً لقناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، قدرت المصادر الرتل التركي بأكثر من 300 آلية عسكرية، يحتوي على عشرات الدبابات والمدافع الثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستي. وأشارت إلى أن الرتل العسكري التركي دخل الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا شمال إدلب. ويتوقع بحسب مصادر عسكرية أن يتوجه الرتل العسكري لإنشاء ثلاث نقاط عسكرية جديدة في ريف إدلب في معسكر الطلائع بالقرب من بلدة المسطومة الواقعة على طريق (مدينة إدلب أريحا)، بينما سيتمّ إنشاء نقطتين عسكريتين في أماكن أخرى في ريف إدلب. وتشهد محافظة إدلب منذ أيام دخول عشرات الأرتال العسكرية للجيش التركي والمزودة بالدبابات والمدافع وأعداد كبيرة من الجنود المشاة وينتشر في محيط محافظة إدلب وعلى الطرق الدولية m4 وm5 بالقرب من مدينة سراقب.

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