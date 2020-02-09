تشييع شهيد ومستوطنون يدعون لاقتحام «الأقصى» غداً

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)

شيعت جماهير غفيرة، أمس، جثمان الشهيد الشاب بدر نضال نافلة- هرشة (19 عاماً)، في مسقط رأسه بلدة قفين شمال طولكرم، وردد المشيعون التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال. واستشهد الشاب هرشة برصاصة اخترقت رقبته خلال مواجهات، أمس الأول، ما أدى لقطع الشريان الرئيسي.

وأكد الفلسطينيون، أثناء التشييع مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال. وعم الإضراب الشامل بلدة قفين حداداً على روح الشهيد، وأغلقت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها.

ويستعد ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم لتنظيم اقتحام «مركزي واسع» للمسجد الأقصى، صباح غدٍ الاثنين، بمناسبة ما يسمى «يوم الشجرة العبري»، ولم يسبق أن اعتبر «يوم الشجرة» العبري عيداً أو أن دُعي لاقتحام المسجد الأقصى فيه، فهو يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري.

وأصيب خمسة شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العرقة في جنين. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان خلال مواجهات في قرية العرقة، التي يقطع جدار الضم والتوسع العنصري أوصالها، ما أدى لإصابة خمسة شبان في الأطراف السفلية.

واستشهد 5 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين وأصيب العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال، في إطار الاحتجاج الشعبي على خطة التسوية الأميركية المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن».

في غضون ذلك، قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، أمس، إن إسرائيل صعّدت حرباً تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن، وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة في صراعهما المستمر منذ عقود بنزاع تجاري بدأ في أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي. وقال العطاري «يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتباراً من الأحد (اليوم) سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية»، ولم يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات تعقيب.