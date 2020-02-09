تواصل الاحتجاجات في بيروت رفضاً للحكومة الجديدة

بيروت (وكالات)

خرجت مسيرتان من المحتجين بعد ظهر أمس السبت في بيروت وجابتا عدداً من شوارع العاصمة قبل أن تتوجها إلى المجلس النيابي للإعلان عن عدم الثقة بحكومة حسان دياب تحت شعار «لا ثقة» و«لن ندفع الثمن». وانطلقت مسيرة من المحتجين من منطقة الشفروليه في بيروت وجابت عدداً من شوارع العاصمة، بمواكبة أمنية، قبل أن تتوقف قرب المجلس النيابي. وانطلقت مسيرة أخرى من أمام وزارة الداخلية في شارع الحمرا في بيروت، بمواكبة أمنية، وتوقفت قرب مصرف لبنان لبعض الوقت.

وندد المحتجون بالسياسات المالية تحت عنوان «لا ثقة بالحكومة» و«لن ندفع الثمن»، وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن تتوقف المسيرة قرب المجلس النيابي. وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية والمظلات في ظل الطقس العاصف الذي يشهده لبنان، وأعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة، مطالبين بانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا المحتجون للنزول إلى محيط المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل لمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وتشكلت حكومة جديدة في 21 يناير المنصرم برئاسة حسان دياب بعد استقالة حكومة الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية بعد 13 يوماً على انطلاق الاحتجاجات. يذكر أن المجلس النيابي سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة نيابية قبل الظهر، وبعده لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته الحكومة والتصويت على الثقة.

من جانب آخر، أعرب ناصيف حتي، وزير خارجية لبنان الجديد عن تطلع بلاده للحصول على «مساعدة الأسرة العربية أي مصر ودول الخليج العربي فضلاً عن بقية الأشقاء العرب، من أجل مساعدتنا على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي». وقال ناصيف في مقابلة مع «بوابة أخبار اليوم» نشرتها أمس السبت في موقعها على الإنترنت: إن استقرار لبنان هو مسؤولية وطنية ومصلحة لبنانية، لكنه مسألة تهم الدول العربية والعالم أجمع.

وأضاف قائلاً: سنعمل حال نيل الثقة في التوجه نحو الدول العربية الشقيقة بغية تحقيق ذلك، كما نطمح إلى تعزيز التعاون وترسيخ العلاقات مع مصر، وسنتعاون مع مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تم إقرارها في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس بمشاركة عربية وأجنبية، وذلك بعد القيام ببرنامجنا الإصلاحي.

وفي منبر آخر، أكد وزير الخارجية اللبناني أن هدف الحكومة الجديدة في مرحلة ما بعد نيل الثقة في البرلمان (ستعقد جلسة برلمانية الثلاثاء لمنح الثقة) تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وأعضاء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الإنقاذ المالي والاقتصادي. كما أشار في مقابلة مع «العربية.نت» إلى أن «رئيس الحكومة حسّان دياب سيقوم بجولة قريباً على الدول العربية والخليجية لهذه الغاية». إلى ذلك، شدد على تمسك الحكومة الجديدة بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وسياسة المحاور. إلى ذلك، أوضح حتي «أن لبنان يلتزم بسياسة النأي بالنفس والابتعاد عن الصراعات القائمة في المنطقة. لبنان دفع ثمناً كبيراً نتيجة الخلافات في المنطقة ونحن الآن نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، كما أننا نريد أن نتحرّك على الصعيد الدولي من أجل تطوير علاقاتنا مع المجتمع الدولي، لأن استقرار لبنان هو مصلحة عربية ودولية». كما لفت إلى «أن محاسبة الحكومة ستكون على أساس ما ستُنجزه في ما يخص السياسة الخارجية، وأعيد وأكرر أننا سنعمل على تعزيز وتوثيق العلاقة مع العرب».

إلى ذلك، أوضح «أنه سيأتي يوم وتُطرح فيه الاستراتيجية الدفاعية (مناقشة السلاح غير الشرعي الموجود بيد منظمات وأحزاب خارجة عن سلطة الدولة)، لكن اليوم الأزمة الاقتصادية هي التحدي الأكبر. السفينة تغرق والوقت يعمل ضدنا والأولوية الآن إنقاذ لبنان اقتصادياً ونحن نعوّل على مساعدة أشقائنا العرب، وسنطرح لاحقاً الأمور الأخرى منها الاستراتيجية الدفاعية».