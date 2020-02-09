الأمم المتحدة: اتفاق العسكريين على رفض التدخلات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، موضحة أن عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي. وأشارت البعثة الأممية إلى وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في يناير الماضي، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها، ووجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبيين وإخراجهم من الأراضي الليبية، واستمرار محاربة المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة.

ولفتت الأمم المتحدة إلى دعم الطرفين العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، ويقدرون مشاركة البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك، مؤكدين أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة (5 + 5) في جنيف.

وأوضحت البعثة أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، إلا أنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق، مشيرة إلى أن البعثة الأممية اقترحت تاريخ 18 فبراير الجاري موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف.

يأتي ذلك فيما كشفت تقارير عن وجود تحشيدات كبيرة لقوات الجيش الوطني والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، ما ينذر بتجدد القتال وانهيار الهدنة بشكل كامل، وإفشال اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف.

واتهمت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق بالاستعانة بمرتزقة أجانب ونقل أسلحة ثقيلة ومتطورة من تركيا إلى طرابلس دعما للميليشيات المسلحة، مؤكدة أن التحركات التي تقوم بها حكومة السراج ستؤدي لتجدد القتال وانهيار جهود التهدئة التي تسعى الأمم المتحدة لإقرارها بشكل كامل.

بدورها، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا متابعتها بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية مهمة يتم التخطيط لها من قبل قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ‎برلين. ‎

ودعت سفارة الولايات المتحدة كافة الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

سياسيا، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مشاوراتها واتصالاتها مع الأطراف الليبية للإسراع في ترشيح الأسماء المشاركين في الحوار السياسي المزمع تنظيمه في جنيف 26 فبراير الجاري.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن البرلمان طرح شروطاً تتضمن ضرورة زيادة مقاعد أعضاء مجلس النواب باعتبار أن عدد البرلمان أكبر من عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أهمية اعتماد ما يتم الاتفاق عليه سياسيا في جنيف عبر البرلمان.

وأكد المريمي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن شروط مجلس النواب أحيلت للبعثة الأممية للبت فيها، مشيراً إلى أن البرلمان ينتظر رد الأمم المتحدة على الشروط الصادرة، لافتاً إلى أن تحديد غسان سلامة لموعد عقد المشاورات السياسية في جنيف لا يعني شيئا، مضيفاً «ننتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة على شروط البرلمان»، مؤكداً أن مجلس النواب لم يعلن حتى اللحظة عن مشاركة في حوار جنيف من عدمه.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشروط البرلمان يؤكد المخاوف من نوايا المبعوث الأممي غسان سلامة، محذراً من إصرار البعثة الأممية على خلق جسم تشريعي يتكون من أربعين شخصا يكون بديلاً للبرلمان.

وأشار، في تصريحات لـ«الاتحاد» من ليبيا، إلى أن البعثة الأممية تسعى لتشكيل مجلس نواب يسمي حكومة جديدة ويمنحها الثقة، وهذا ما يرفضه البرلمان الشرعي، مؤكداً تمسك البرلمان من معرفة توجهات الشخصيات التي ستشارك في حوار جنيف والهدف من هذا الحوار والمدن الزمنية كما هو موضح في الشروط التي طالب المجلس البعثة الأممية الرد عليها.

السيسي: أطراف إقليمية تنتهك التوافق الدولي في برلين

اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطرافاً إقليمية بخرق وانتهاك التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا، محذراً من أن الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف سيمتد تأثيره خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول الجوار.

ودعا السيسي، في كلمته خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل أمس، إلى مقاربة شاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني، مؤكداً أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة والسلطة وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها.