الإمارات: تشخيص حالتين جديدتين بأعراض كورونا

سامي عبد الرؤوف، وام (أبوظبي، دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الصحية للمصابين الجدد، وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها في الدولة.

وشددت على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة، التي تم تفعيلها في المنشآت الصحية في الدولة كافة، لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.

إلى ذلك، حددت وزارة الصحة إجراءات التعامل مع المرضى المصابين بأمراض معدية والمخالطين في حال عدم التعاون، وذلك ضمن سلسلة اللوائح والضوابط الخاصة التي تصدرها الوزارة للتعامل مع فيروس «كورونا».

وأكدت الوزارة، لـ«الاتحاد»، أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات بالاستعانة بالشركاء الاستراتيجيين لتقديم الدعم، للمحافظة على الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي، مشيرة إلى أنه يمكن للجهات الصحية إصدار آليات تنفيذ محلية بناء على هذا الإجراء.

وأوضحت الوزارة، في التعميم الذي أرسلته لجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التابعة لها، الخطوات التي يتم اتخاذها، والبالغ عددها 4 خطوات. وتشمل: تشخيص المريض المشتبه بإصابته وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من إصابته، ثم عزل المريض لتفادي نقل الفيروس حتى التأكد من صحة التشخيص وعلاجه، وبعدها إبلاغ مركز الطب الوقائي في المنطقة بالحالة المصابة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه في حال عدم استكمال المصاب أو المخالط علاجه ورفضه البقاء في المستشفى أو هروبه، يتم إبلاغ مركز الطب الوقائي أو الجهة الصحية التي تم تحديدها لإجراء اللازم.

وذكرت الوزارة، أنه على مركز الطب الوقائي أو الجهة الصحية التي تم تحديدها إبلاغ مركز عمليات الشرطة في كل إمارة لطلب الدعم وتزويدهم ببيانات المريض.

وشددت الوزارة، على ضرورة طلب إدراج «بعدم مغادرة الدولة» أو «التعميم في حالة الهروب» بالنسبة للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، أو المخالطين لهم، ويقدم إلى مركز عمليات الشرطة بكل إمارة، التي تقوم بدورها بمخاطبة إدارة التحريات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، وإبلاغ الجهات المعنية كافة، إذا اقتضى الأمر.