الصين تواجه الفيروس بالذكاء الاصطناعي و«الدرونز» والروبوتات

بكين (وكالات)

تواصل الأجهزة المعنية والصحية في مدينة ووهان وغيرها من المدن الصينية، عمليات التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل، مع استمرار حربها على فيروس كورونا الجديد، مستخدمة الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار، وأساطيل من الشاحنات المحملة بالمواد المعقمة وكذلك العمالة اليدوية.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أساطيل الشاحنات وكتائب من العمال لرش الشوارع والمنازل بالمواد المطهرة.

وفوجئ رجل سافر إلى مدينة ووهان، التي انتشر منها فيروس كورونا المستجد، عندما طرقت الشرطة الصينية باب منزله في مدينة نانجينغ وطلبت قياس حرارته.

وقال الرجل الذي عزل نفسه في منزله بنانجينغ في مقاطعة جيانغسو إنه لم يخبر أحداً بزيارته الأخيرة إلى ووهان.

لكن باستخدام بيانات السفر من ووهان، تمكّنت السلطات من تحديد هويته وإرسال عناصر شرطة إلى منزله الأسبوع الماضي، بحسب تقرير نشرته حكومة نانجينغ.

وتستخدم بكين حزمة من الأساليب لكشف أي إصابات محتملة ومنعها، وذلك بتتبّع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وطوّرت شركات تكنولوجيا صينية عدّة تطبيقات تساعد الناس على التأكد من مسألة إن كانوا استقلوا ذات الطائرة أو القطار الذي كان على متنه مرضى إصاباتهم مؤكدة، استناداً إلى قوائم نشرت على وسائل الإعلام الرسمية.

وفي غوانزو بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، نشرت السلطات رجالاً آليين لحض المارة على ارتداء أقنعة واقية، وفق صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية.

وفي بكين، ذكرت لجنة محلية مسؤولة عن مجمّع شقق يضم نحو 2400 عائلة، أنها استخدمت بيانات رحلات الطيران والقطارات لتعقّب سجلات السفر الأخيرة التابعة للجميع.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية الحكومات المحلية في بيان: «استخدموا تكنولوجيا البيانات الكبيرة لتتبّع ومراقبة الحالات ذات الأهمية، وتوقّع تطور الوباء بشكل فاعل وآني».

وفي وقت تبحث السلطات الصينية عن إصابات محتملة، كان التركيز على الكشف عن الحمى، العارض الأكثر شيوعاً للمرض.

وبينما تعتمد الأحياء والمباني الحكومية بشكل أساسي على أجهزة قياس الحرارة المحمولة، تختبر هيئات النقل العامة أنظمة الكشف عن الحمى عبر الذكاء الاصطناعي والكاميرات التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية.

وفي بكين، يراقب نظام طورته شركة «بايدو» الصينية العملاقة المسافرين في محطة كينغي للقطارات باستخدام أشعة فوق بنفسجية وتكنولوجيا التعرف على الوجوه، التي تلتقط بشكل أوتوماتيكي صورة لوجه كل شخص.

وفي حال بلغت درجة حرارة جسم أحد الأشخاص 37,3 درجة مئوية أو أكثر، يطلق النظام صافرة إنذار تستدعي عملية فحص أخرى من قبل موظفي المحطة.

وإضافة إلى الكشف عن الحمى، سارعت شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير مجموعة واسعة من الخدمات للمساعدة في جهود احتواء الوباء، بدءاً من تحضير عمليات إيصال المواد الطبية عبر الطائرات المسيّرة، وصولاً إلى تحديد مواقع انتشار الفيروس من ووهان.

ورغم أن المدينة تخضع لحجر صحي تام منذ 23 يناير، إلا أن نحو خمسة ملايين مسافر غادروا ووهان خلال مهرجان رأس السنة القمرية، وفق حاكم المدينة، وهو ما دفع السلطات للقيام بعمليات بحث على مستوى البلاد عن كل من زاروا ووهان مؤخراً.