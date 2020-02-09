الجيش السوري يحكم سيطرته على «سراقب»

دمشق (وكالات)

أحكم الجيش السوري، أمس السبت، سيطرته الكاملة على مدينة «سراقب» الواقعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد دخولها نهاية الأسبوع الماضي، وواصل تقدمه في المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن وحدات الجيش السوري أنهت تمشيط مدينة «سراقب» الاستراتيجية وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين. من جانبه، قال التلفزيون السوري، إن الجيش سيطر على كامل مدينة «سراقب» التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان مناطق عدة في محافظة إدلب.

وبث التلفزيون السوري لقطات مباشرة من المدينة الواقعة في ريف إدلب، مشيراً إلى أن وحدات من الجيش السوري مشطت مدينة سراقب بالكامل من المفخخات والألغام. وكانت قوات الجيش السوري تمكنت من تحرير مدينة سراقب في شمالي غرب البلاد، الخميس، من قبضة الإرهابيين، وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب المئات من مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش السوري على مدينة معرة النعمان، ثانية كبريات مدن محافظة إدلب.

وطبقاً للمرصد السوري، تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة بالقطاع الجنوبي من الريف الحلبي، بين الفصائل ومجموعات إرهابية من جانب، وقوات الجيش والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأخير في محاولة منه لقضم مزيد من المناطق وبسط سيطرته الكاملة على اوتستراد دمشق- حلب الدولي. ورصد المرصد السوري تقدماً جديداً حققته قوات الجيش تمثل بسيطرتها على أم عتبة ورسم العيس ورسم صهريج وجب الكاس، بينما تبقت مناطق قليلة لتسيطر قوات الجيش بشكل كامل على اوتستراد الـM5.

وبذلك تكون قوات الجيش السوري قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 39 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن قائد ميداني يقاتل مع الجيش السوري الليلة قبل الماضية مواصلة التقدم باتجاه مدينة حلب والسيطرة على جامعة إيبلا على طريق دمشق حلب. وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «سيطر الجيش السوري مساء الجمعة على جامعة إيبلا على طريق دمشق حلب (35 كلم عن مدينة حلب و13 كلم شمال مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي». وأضاف القائد الميداني الذي طلب عدم ذكر اسمه «طوق الجيش السوري بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي الغربي من ثلاثة اتجاهات (الشمالي والجنوبي والشرقي)».

يذكر أن العمليات العسكرية للجيش السوري نجحت منذ أغسطس الماضي في تطهير إدلب من المليشيات المسلحة التي تدعمها أنقرة، وبدأت بمدينة خان شيخون. وامتدت نجاحات الجيش السوري لبسط سيطرته على الأراضي التي سيطرت عليها الميليشيات المسلحة، ونجح بالفعل في تطهير إدلب بالكامل، من خلال دخول مدينة معرة النعمان، التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق، وتشكل استعادتها هدفاً استراتيجياً. وتتميز معرة النعمان ببعدها الاستراتيجي، إذ تقع على الطريق الدولي الرابع بين محافظة حلب والعاصمة دمشق، وظل متطرفون يسيطرون على المدينة وعدد من المناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية، قبل أن يستعيدها الجيش السوري.