غباش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني امتداد للمواقف التاريخية الخالدة للشيخ زايد

عمان (وام)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضيةَ الفلسطينية كانت ولا زالت، من أهم القضايا المركزية في السياسةِ الخارجيةِ الإماراتية، وأن هذا الموقفَ امتدادٌ طبيعيٌ للمواقف التاريخية الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب اللهُ ثراه، والذي تشهدُ صفحات التاريخ على مآثرهِ تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ودفاعهِ ودعمهِ المتواصل ماديا ومعنويا للأشقاءِ الفلسطينيين من أجل نيلِ حقوقهم المشروعة، وعلى ذات الدربِ يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تقديمِ كلِّ الدعم والتأييد لثوابت القضية الفلسطينية وفق ما قرره ويقرره الفلسطينيون أنفسهم، وبما يخدمُ تنفيذ قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاً أميناً على أرضِ الواقع.

وثمن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد امس في العاصمة الأردنية عمان حول دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة «قضية العرب والمسلمين»، الاستجابة السريعة لعقد ِهذا الاجتماع الطارئ من قبل ممثلي إرادة الشعوب العربية، مؤكدا أنه، إن دلَّ ذلك على شيء، فإنما يدلُ على مكانة القضيةِ الفلسطينية في قلبِ ووجدان كل عربي منذ بدأت تلك القضيةُ وحتى الآن، وعلى إدراكِ البرلمانيين العرب كصوتٍ للشعوب ِالعربية لأهميةِ التمسكِ بالعروبة كهويةٍ وتاريخ ٍوحضارةٍ، وبأنَّ البرلماناتِ العربية ستظل دوما معينا وزادا لحكوماتهِا وشعوبهِا في الدفاعِ عن قيم الحقِ والعدلِ والخير.

ضم وفد المجلس كلا من: أحمد عبدالله محمد الشحي، وعبيد خلفان عبيد السلامي، وناصر محمد حميد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن الأمين العام للمجلس.

وقال معالي صقر غباش في كلمته: إنني لست في حاجة لكي أُوكدَ أمامكم ما تعلمونه علمَ اليقينِ من أن دولةَ الإمارات العربية المتحدة تعتبرُ نفسَها شريكا للأشقاءِ الفلسطينيين في توفير كل أوجه الدعم عمليا وفعليا، كما أن ترحيبَ دولة الإمارات بأن يقيم على أرضها الكثيرُ من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سنواتٍ طويلة، يتمتعون بكل سُبل الأمن والأمان، ويعملون في مؤسساتِ الدولة العامة، كما يعملون في منشآت القطاع الخاص، دليلٌ على مكانة هذا الشعب وقضيته في نفوس كل أبناء الإمارات، وهذا كلُه واجبٌ علينا نسعدُ بالقيامِ به حباً وتقديراً لهذا الشعب العظيم، وتوافقاً مع سياسة الإمارات الداعمة لكل حقوق أمتنا العربية والإسلامية.

وأضاف معالي رئيس المجلس: ومن هذا المنطلقِ الذي نؤكدُ فيه على مواقفنا الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، فإننا نقفُ دوما، مع ضرورةِ الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على ثلاثِ ركائز أساسية ومترابطة متمثلة ًفي الآتي: مركزية حل الدولتين بما يضمنُ إقامةَ دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادةٍ كاملة على ترابِها الوطني وعاصمتُها القدس الشرقية، وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، ومبادرة السلام العربية التي تمَّ إقرارُها والتمسكُ بها كخيارٍ استراتيجي للسلامِ منذ قمةِ بيروت في عام 2002.

وقال معاليه: وبناءً على تلك الركائز مُجتمعةً، فإننا نؤيدُ الحوارَ والتفاوضَ المباشرَ الفلسطيني-الإسرائيلي ودون أنْ يعني ذلك الحوار والتفاوض، تحت أيةِ صورةٍ من الصور، التخلي عن الثوابت العربية لحل القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الكامل في دولةٍ ذات سيادة كاملةٍ وعاصمتُها القدس الشرقية.

وأضاف معالي رئيس المجلس: وأودُ أن أشيرَ هنا إلى أنَّه لكي يكون الحوارُ مُقنعا، ولكي يكون التفاوضُ مُثمراً، فإنه لابد أن يكون كل ذلك مُستنداً على توافق أشقائنا الفلسطينيين فيما بينهم، وتوحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم، لانَّ تحقيقَ السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، كل ذلك يُمثل أسمى الأهداف التي يجبُ أن نسعى إليها، تحقيقا لحق الشعب الفلسطيني المناضل في دولة له ذات سيادة كاملة على كل إقليم في تلك الدولة، كما أنَّ تحقيقَ هذا الهدف سينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في كل ربوع منطقة الشرق الأوسط، وسيقوض دعاةَ الإرهاب والتطرف، وسيؤدي إلى التوجه نحو المستقبل برؤى أكثر طموحا في التنمية والتقدم، لكل شعوب المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس أنَّ التاريخ يسجل، الآن، مواقف البرلمانيين بالقول وبالفعل، وأن الشعوب تنتظر من ممثليها الكثير تحقيقا لهدف يجمعها جميعا، وهو أن ترى الدولةَ الفلسطينية، وعاصمتُها القدس الشرقية، دولة مكتملة السيادة والسلطات على إقليمها، حاضنةً لكل أبناءِ وبنات الشعب الفلسطيني، وشريكا قويا وفاعلا في أمته العربية والإسلامية.

وكان معالي رئيس المجلس قد توجه في بداية كلمته بالشكرِ والامتنان ِلمعالي المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني على توجيه الدعوةِ لعقدِ هذه الدورة الطارئةِ لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، معربا عن خالص تقديره لمعاليه ولمجلس النواب الأردني بأعضائه وأمانته العامة على حسنِ الاستقبال، وكرم الضيافة، والتميز في الإعداد والتحضير لإنجاح أعمال دورتنِا الطارئة، وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل كذلك في قلب وعقل ووجدان كل عربي حتى يعودَ الحقُ كاملاً غير منقوص ٍلأصحابه، وحتى يتمكنَ هذا الاتحاد البرلماني العربي من أن يعقدَ مثل هذه الجلسة على أرض دولة فلسطين وهي كاملة السيادة تمارسُ كافة سلطاتها على إقليمها، وتحقق لشعبها كل الأمن والخير. وكان معالي المهندس عاطف الطراونة، قد افتتح المؤتمر في كلمة استعرض فيها الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر الطارئ.

رؤساء البرلمانات العربية: «السلام لن يتحقق إلا وفق مبدأ حل الدولتين»

أعلن رؤساء البرلمانات العربية، في ختام اجتماعهم الطارئ في عمان، أمس، رفضهم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وحدد المشاركون، السادس والسابع من مارس المقبل موعداً لانعقاد أعمال الدورة العادية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة لتسليم رئاسة الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعقد الاجتماع بطلب من الأردن وبمشاركة ممثلي عشرين برلماناً عربياً بينهم 16 رئيس برلمان منهم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.

وقال البيان الختامي للاجتماع، إن «الاتحاد البرلماني العربي يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967».

واعتبر المجتمعون، أن «صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل الأجيال».

وأكدوا أن «معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم».

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس مجلس النواب الجزائري تقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لـ«تعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي».

وخلال الاجتماع، رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعد أن أنهى كلمته، خطة ترامب في سلة المهملات. وقال الغانم في كلمته، إن «صفقة القرن ولدت ميتة وأي خطاب غير ذلك مرفوض».

وأضاف «نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول، إن هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن ومكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ»، ثم رمى الوثائق التي كان يحملها في يده في سلة المهملات تحت قدمه وسط تصفيق الحاضرين.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة قال في كلمته في افتتاح الاجتماع، إن «القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها بعد أن استمرأ الباطل محتمياً بالانحياز الأميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة».

ورأى أن «صفقة القرن نسفت الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعية الدولية وصادرت حقوق الفلسطينيين»، معتبراً أنها «صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة». وانتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمته خطة السلام الأميركية، مشيراً إلى أنها «تعطينا دولة مخردقة من كل النواحي، ولا تصلح لأن تكون مشروع دولة لذلك لن نقبل بما جاءت به».