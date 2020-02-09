تفكيك شبكة متفجرات بمرفق حكومي في عدن

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت قوات أمنية في مدينة عدن من تفكيك شبكة ألغام ومتفجرات تم زرعها داخل أحد المقرات الحكومية شرق المدينة.

وأفاد مصدر في لواء حماية المنشآت الحكومية لـ«الاتحاد»، بأن قوات اللواء عثرت على شبكة ألغام في مبنى مركز البحوث والتطوير في مديرية خورمكسر، موضحاً أن الألغام كانت جاهزة للتفجير، وتمكن خبراء متفجرات من تفكيكها وإبطال مفعولها.

ولم تعرف هوية الجهة التي تقف وراء زرع الألغام في المرفق الحكومي، إلا أن المصدر أوضح أنها تعود إلى لميليشيات الحوثي الانقلابية التي سيطرت على مديرية خورمكسر أثناء الحرب في 2015، مشيراً إلى أن الانفجار كان سيخلف دماراً هائلاً وأضراراً بشرية ومادية كبيرة.

وعمدت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تفخيخ الكثير من المرافق الحكومية والخدمية في عدن بالألغام والمتفجرات ضمن سياسة التدمير الممنهجة التي تمارسها بحق المدن والمحافظات التي يتم دحرهم منها.

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