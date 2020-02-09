تحرك يمني لرفع إنتاج النفط واستعادة تصدير الغاز

عدن (الاتحاد)

أكد وزير النفط والمعادن في اليمن، أوس العود، أن هناك تحركات متواصلة من قبل الحكومة اليمنية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من أجل رفع إنتاج النفط الخام خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وأضاف أن إنتاج القطاعات النفطية في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 ألف برميل يومياً، وأن هناك تحركات متواصلة لرفع الكمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى نحو 80 ألف برميل يومياً، موضحاً أن وزارة النفط عملت مع شركائها لإنجاز الكثير من المشاريع لاستعادة القطاع النفطي الذي توقف جراء الانقلاب الحوثي والحرب التي تشنها منذ أعوام.

وأكد وزير النفط اليمني أن قطاع النفط يعد الرافد الرئيس للدولة، وأن ارتفاع إنتاج النفط الخام خلال الفترة القادمة سيرفع إيرادات الدولة إلى نحو 60 في المائة، وسيمكن الحكومة من دفع المرتبات في البلد، ودعم القطاعات الخدمية.

وأوضح أن هناك تواصلاً بين الوزارة وعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التنقيب على النفط والغاز والتي أبدت اهتمامها ورغبتها في التنقيب في محافظات يمنية محررة، موضحاً أن الحكومة اليمنية وبدعم من الأشقاء في التحالف العربي عملت مؤخراً على تأمين المناطق النفطية المحررة لإفساح المجال لدخول الشركات بشكل آمن وإزالة أية مخاوف لدى تلك الشركات في الاستثمار داخل اليمن.

وأكد وزير النفط أن إنعاش القطاع النفطي يرافقه أيضاً تحركات من أجل إعادة ضخ الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بشبوة، لافتاً إلى أن جهود كبيرة بالتنسيق مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في استعادة هذا القطاع المتوقف منذ اندلاع الحرب.

وأشاد وزير النفط اليمني بالدعم الكبير الذي قدمته دول التحالف العربي، في مقدمتهم السعودية والإمارات من أجل دعم الوزارة في استعادة إنتاج النفط بالمناطق المحررة.