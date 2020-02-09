كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة يحذر من الانخراط في الأعمال التجارية مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، مساء اليوم السبت، من حكام الولايات والأراضى الأمريكية، على تبني "عقلية حذرة" حول عند الانخراط في الأعمال التجارية مع الصين.

واتهم بومبيو الصين، في كلمة ألقاها أمام جمعية الحكام الوطنيين في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، بأنها "تسعى إلى استخدام الأنفتاح الأمريكي من أجل تقويض الولايات المتحدة".

كما لفت وزير الخارجية الأمريكي في كلمته، التي وجهها للمحافظين الذين يمثلون 55 ولاية وإقليم أمريكي، إلى أن الصين تنتهج سياسة استغلال الحريات الأمريكية "لتحقيق مكاسب علينا على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي".

وقال لمحافظي الولايات: "عندما يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية، فإني أطلب منكم تبني عقلية حذرة، على حد تعبير الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، الذي كان يقول "عندما يُطلب منك التواصل بشأن الاتفاق على صفقة ما، كن واثق ولكن تحقق".