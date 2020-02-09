كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة جديدة تلفت الإنظار حول كيفية انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية "JAMA"، أن 41٪ من أول 138 مريضًا تم تشخيصهم في أحد مستشفيات ووهان، الصين، يُفترض أنهم مصابون في ذلك المستشفى، وفقًا لما ذكرة موقع "سي إن إن".

وهذا يعني أن ما يقرب من نصف الإصابات الأولية في هذا المستشفى قد انتشرت داخل المستشفى نفسها، وهذا ما يسمى انتقال العدوى.

والأكثر من ذلك، أن معظم الانتشار لا يبدو أنه نتج عن ما يسمى "حدث سريع الإنتشار"؛ حيث ينقل مريض واحد العدوى إلى العديد من الأشخاص الآخرين، وفي هذه الأحداث، يمكن أن يؤدي إجراء مثل تنظير القصبات؛ حيث يقوم الطبيب بإدخال أنبوب في رئتي المريض إلى العديد من الإصابات.

وسيكون هذا مصدر قلق، لكن ليس بقدر ما حدث على ما يبدو: فقد أصيب العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية والعديد من المرضى في أجزاء كثيرة من المستشفى، وما هو أكثر من ذلك، نظرًا لوجود مجموعة واسعة من العدوى وفقط المرضى الذين تم اختبارهم، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك المزيد من انتقال العدوى في المستشفى.

ولذلك، مثل فيروس السارس والفيروس كورونا - فيروسات كورونا الأخرى، إنتشر فيروس كورونا ووهان في المستشفيات.

*ماذا يعني هذا؟

يبدو أن الفيروس مُعدٍ إلى حد كبير، والعاملون في مجال الرعاية الصحية معرضون لخطر شديد، ونحن بحاجة ماسة إلى مزيد من المعلومات حول مدى إصابة الفيروس، وقد يكون من المستحيل احتواء الفيروس تمامًا، كما لا يمكن إيقاف نزلات البرد والإنفلونزا، لكن يمكن التأثير على الآثار الصحية والاجتماعية.

وقد تبطئ الجهود الصينية الاستثنائية لوقف انتشار الفيروس، حتى لو لم تنجح، انتشاره وتحسن من قدرة الصين والعالم على الحد من الضرر الذي يسببه الفيروس.

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*ماذا نحتاج أن نفعل الآن؟

يجب علينا حماية العاملين في الرعاية الصحية وغيرهم ممن يرعون المرضى، ويتم ذلك من خلال التسلسل الهرمي للضوابط: المصدر، والهندسة، والإدارية والشخصية.

وتتضمن عناصر التحكم في المصدر تشجيع المرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى عدم الكشف عن الآخرين؛ مطالبة جميع الأشخاص الذين يعانون من سوء ارتداء أقنعة الوجه؛ الحد من الحضور إلى المستشفى من قبل الزوار الذين قد يكونوا معديين؛ ضمان عدم عمل العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتقليل عدد وضمان سلامة إجراءات محفوفة بالمخاطر مثل تنظير القصبات وتحريض البلغم، عن طريق القيام بها فقط في غرف العزل.

كما تتضمن الضوابط الهندسية وضع أقسام في مناطق الفرز، والتأكد من عدم إعادة تدوير الهواء المحتمل تلويثه، وتنظيف الأسطح بدقة، وتنفيذ احتياطات إضافية للحالات المشتبه فيها.

وشملت الضوابط الإدارية سؤال جميع المرضى عما إذا كانت لديهم أعراض أو أخذ درجات الحرارة لديهم؛ مطالبة الأشخاص الذين يعانون من السعال أو الحمى بارتداء قناع للوجه، وعزلهم عن الآخرين بعدة أقدام على الأقل حتى يتم تقييمهم بشكل أكثر شمولية.

ومن المهم بشكل خاص التعرف على جميع المرضى الذين يحتمل أن يكونوا معديين بسرعة وتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة العدوى وفي وقت مبكر في جميع المناطق في جميع مرافق الرعاية الصحية.

كما شملت الضوابط الشخصية غسل اليدين والنظافة الصحية، ولكن استخدام قناع الوجه من قبل عامة الناس الأشخاص دون أعراض لا يهتمون بالآخرين له فائدة ضئيلة أو معدومة وقد يتسبب في ضرر كبير إذا لم يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إلى أقنعة من الحصول عليها.

وإعتبرالاستخدام الأكثر أهمية هو للعاملين في الرعاية الصحية والذين يرعون المرضى، في أماكن الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تكون الحماية التنفسية التي يمكن إعادة استخدامها بأمان والتي يمكن تطهيرها ذات أهمية حاسمة، كما شملت المنتجات المفيدة أجهزة تنقية الهواء الشخصية وأجهزة التنفس المرنة.