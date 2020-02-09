كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: تعرض شبكة الإنترنت بالبلاد إلى هجوم إلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب رئيس الاتصالات الإيرانية لشؤون البنية التحتية سجاد بنابي، مساء اليوم السبت، عن "تعرض شبكة الإنترنت في البلاد إلى هجوم إلكتروني، أدى إلى إيجاد مشكلة وقطع في بعض المناطق الإيرانية".

وقال نائب رئيس الاتصالات الإيرانية لشؤون البنية التحتية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في الساعة 11:44 دقيقة من صباح اليوم، تعرضت البنية التحتية لشبكة الإنترنت الدولية في إيران ومعظم مشغلي الشبكات للهواتف الخلوية إلى هجوم إلكتروني، أدى إلى إيجاد خلل في الإنترنت".

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وتابع بنابي: "تم تعطيل بعض مشغلي الهاتف المحمول والخط الثابت للإنترنت لمدة ساعة واحدة"، موضحاً أن "منظومة دجفا تمكنت من دفع الهجمات الإلكترونية، وعادت الاتصالات إلى طبيعتها".

و"دجفا"، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية وتسمى "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".

هذا ولم تكشف السلطات الإيرانية عن الجهات التي تقف وراء الهجوم، وعادة ما تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب طبيعة الحرب الإلكترونية بين طهران وواشنطن المستمرة منذ سنوات.