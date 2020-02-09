رئيس البرلمان الكويتي يرمي بوثائق “صفقة القرن” في سلة القمامة -فيديو

ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بأوراق خطة السلام الأميركية في سلة المهملات قائلا: “إن مكانها هو مزبلة التاريخ”، في إشارة رمزية إلى رفضها.

الغانم الذي شارك على رأس وفد الكويت في أعمال الدورة الـ30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة الأردنية، عمّان، قال:”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار وشرفاء العالم .. أقول: هذه وثائق ومستندات ما يسمى بـ “صفقة القرن” مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ” .

وأضاف: “أن ما يسمى بصفقة القرن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولدت ميتة ولن تنفع محاولات تسويقها بسبب الرفض الواسع لها فلسطينيا وعربيا ودوليا وان المصير المناسب لها القائها في مزبلة التاريخ”.

وأكد أن من يريد أن يسوق لتسوية سلمية عليه أن يعمل حثيثا من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض سعيا إلى سلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني و عاصمتها القدس.

Advertisements

وقال إن ما يسمى بصفقة القرن ‘ مرفوضة من صاحب القضية نفسه، من الفلسطينيين،، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، مرفوضة من العرب،، قيادات و حكومات ونخباً وشعوباً ، مرفوضة إسلاميا،،، من الرباط إلى جاكرتا’.