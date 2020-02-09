مصادر: تخلي 4 مرشحين لفائدة وهبي في سباق “البام”

Alقال مصدران من تيار “المستقبل”، إن أربعة مرشحين قد قرروا التخلي فجأة عن الترشح لمنصب أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، فاسحين الطريق لعبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بكل من محمد الشيخ بيد الله، والمكي زيزي، وعبد السلام بوطيب، والكفاية التائب. مصدر من تيار “الشرعية” قال إن اجتماعا يعقد الآن ما بين المرشحين الأربعة ووهبي، سيحسم في نقاط تتعلق بالأمر، وسيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي هذه الليلة.

سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية، اكتفى بالقول إن “المرشحين الأربعة على ما يبدو، قد قرروا التخلي عن السباق”. لكن جمال شيشاوي، القيادي البارز في الحزب، قال “إنه لم يصله ما يفيد تخلي بيد الله عن السباق”. ولم يتسن أخذ إفادة من المعنيين، فقد أغلق المرشحون الأربعة هواتفهم دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ كذلك.

وهذه الخطوة تشكل مفاجأة، لاسيما أن المرشحين الأربعة قد وقعوا قبل ساعات فقط، بيانا ضد وهبي، يتهمون تياره بعملية إنزال كبيرة. ومن ضمن هؤلاء كان أيضا سمير بلفقيه، لكن على ما يبدو، فإن بلفقيه لم يقرر التخلي عن السباق لفائدة وهبي. وقال إنه “لن يتراجع رغم كل الضغوط، وسيبقى مرشحا حتى آخر لحظة، وكيفما كانت الطريقة التي سيجري بها انتخاب الأمين العام سواء عبر المجلس الوطني، أو بواسطة المؤتمر مباشرة”.

وهذا ثان تخلي-وإن كان جماعيا- بعدما أعلن هشام الصغير سحبه لترشحيه منتصف هذا اليوم، معلنا دعمه لوهبي في السباق إلى منصب أمين عام للحزب.