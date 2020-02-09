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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات استطلاع أمريكية تحلق قرب القاعدتين الروسيتين في سوريا والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
صورة ارشيفية
أوردت مواقع غربية خاصة بمتابعة حركة الطيران، أن طائرتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية، حلقتا السبت، قرب القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
وقالت المصادر إن طائرة دوريات مضادة للغواصات من طراز P-8A Poseidon، وطائرة استطلاع إلكتروني بعيدة المدى من طراز EP-3E Aries II أقلعتا من مطاريهما في إيطاليا واليونان وحلقتا لأكثر من ساعتين، على طول الساحل السوري.
وبحسب المصادر نفسها، فقد نفذت الطائرتان المذكورتان مهمتهما فوق المياه الدولية على مسافة تتراوح بين 35 و45 كلم من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، ومركز الدعم اللوجستي للأسطول الروسي في ميناء طرطوس.
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