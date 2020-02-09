- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعلن إجلاء 800 مواطن من ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت واشنطن عن إجلاء أكثر من 800 مواطن أمريكي من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، السبت: "لقد هبطت في الولايات المتحدة بنجاح، يوم أمس، طائرتان من ووهان تقلان مواطنين أمريكيين وأقارب لهم ومن لهم حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة".
وأضافت أن العدد الإجمالي للأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان خلال اليومين الأخيرين تجاوز الـ 800.
وذكرت المتحدثة أن جميع الركاب يخضعون لفحوص خاصة من قبل أخصائيين فدراليين معنيين بالوقاية من الأمراض.
وفي 29 يناير، تم نقل الدفعة الأولى من المواطنين الأمريكيين (وعددهم يناهز 200) من الصين إلى قاعدة جوية بولاية كاليفورنيا، حيث وضعوا تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
ووثقت السلطات الأمريكية 12 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي ناجمة عن فيروس "كورونا" من نوع 2019-nCoV، وذلك في ولايات أريزونا وواشنطن وويسكونسن وإلينوي وكاليفورنيا ومساتشوستس.
وفرضت الولايات المتحدة حظرا مؤقتا على دخول جميع الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأيام الأخيرة، إلى أراضي البلاد، باستثناء أفراد أسر المواطنين الأمريكيين الذين لهم حق إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت واشنطن وفاة مواطن أمريكي في مدينة ووهان (عاصمة مقاطعة هوباي الصينية) نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن إجلاء 800 مواطن من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.