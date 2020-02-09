الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية.



وكانت قد أوردت تقارير عن اشتباه كوادر طبية في مدينة طنطا بدلتا مصر ، بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل الطبية التي أجريت على الحالة كشفت إصابة بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“، وهو ما ترتب عليه حالة من الاستنفار الصحي داخل المستشفى.