محمد عبيد: لست مع منح "حزب الله" الحكومة الثقة

أشار المدير السابق لوزارة الإعلام ​محمد عبيد​، في حديث تلفزيوني، إلى أن لبنان لا يعيش اليوم صراعاً سياسياً بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار، مستغرباً ذهاب قوى الأكثرية النيابية إلى بيان وزاري فضفاض، مشيراً إلى تصريح رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ إلى الثقة للحكومة بما تمثل على المستوى السياسي لا إلى ​خطة الكهرباء​ الموجودة في ​البيان الوزاري​.

ولفت عبيد إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سمى رئيس الحكومة ​حسان دياب​، لافتاً إلى أن اللقاء الأول بين "​حزب الله​" ودياب كان خلال الإستشارات النيابية في المجلس النيابي، مشيراً إلى أنه بحال كان لدى المواطنين الرغبة والقدرة على إسقاط الحكومة الحالية سيكون من المؤيدين لذلك، موضحاً أنه ليس مع منح "حزب الله" الحكومة الثقة.