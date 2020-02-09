وجه محافظ بعلبك- الهرمل ​بشير خضر​، مذكرة إلى رئيس ​مصلحة الاقتصاد​ في البقاع، شدد فيها على ضبط الأسعار ومراقبة المحال التجارية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وجاء في المذكرة: "وردتنا شكاوى عدة شفهية عن ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا لمختلف المواد الغذائية في جميع المحال التجارية الواقعة ضمن محافظة ​بعلبك الهرمل​، لذلك للتفضل بالإيعاز لمن يلزم من المراقبين من مصلحة الاقتصاد للقيام بالتفتيش دوريا على جميع المحال التجارية، ومراقبة الأسعار وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين، بالتنسيق مع الجهاز الإداري في المحافظة، من أجل منع الاحتكار وغلاء الأسعار و​حماية المستهلك​، بصورة عاجلة جدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خضر أوعز بمراقبة أسعار المواد الغذائية وتغريم المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.