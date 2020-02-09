مسؤول بالحرس الثوري: أميركا لم تنتصر أبدا أمام إيران وجبهة المقاومة

أكّد نائب القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي العميد ​علي فدوي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ المجرمة لا يمكنها القول إنّها انتصرت أمام إيران وجبهة ​المقاومة​ حتّى لمرّة واحدة". ولفت خلال مراسم أُقيمت في ​طهران​ لتكريم "أسر الشهداء"، إلى أنّ "استشهاد" نحو 200 ألف في طريق الدفاع عن الإسلام والبلاد خلال فترة الدفاع المقدس 1980- 1988"، مشدّدًا على أنّ "طريق الشهادة لم يغلق، وما دامت جبهتا الحق والباطل قائمتين فإنّ النضال ضدّ جبهة المستكبرين والشيطان الأكبر لا نهاية له، لأنّ الحق والباطل لا يتّفقان والحرب بينهما مستمرّة".

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