"هيئة الإغاثة التركية" وزّعت 14 طنا من المساعدات على أسر سورية نازحة

وزّعت "هيئة الإغاثة التركية" (İHH)، 14 طنًّا من ال​مساعدات​ الإنسانية إلى الأسر السورية الّتي اضطرّت للنزوح باتجاه الحدود التركية بسبب الهجمات المتواصلة على إدلب. ولفت المسؤول الإعلامي لمكتب الهيئة في ​سوريا​، سليم طوسون، في بيان، إلى أنّ "الجهود مستمرّة على قدم وساق لبناء منازل مؤقتة للأسر السورية في ريفي حلب وإدلب"، موضحًا أنّ "300 منزل جرى تسليمهم للأسر النازحة حتّى الآن، فيما يتواصل العمل من أجل إنشاء 10 آلاف منزل آخرى ضمن المرحلة الأولى". وأكّد أنّ "الأسر النازحة بحاجة إلى مساعدات إغاثيّة عاجلة".

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