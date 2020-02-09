منفذ الهجوم في تايلاند أصاب عنصرين أمنين لدى فراره من المركز التجاري

أفادت وسائل إعلام تايلاندية بأنّ "الجندي منفذ الهجوم قرب مركز تجاري في شمال شرق تايلاند، اشتبك مع أفراد القوات الأمنية الخاصة في موقع سيارات متعدّد الطوابق، من ثمّ أطلق الرصاص على أسطوانة غاز في الموقع، الأمر الّذي تسبّب باندلاع حريق، وبعدها لاذ بالفرار".
ولفتت إلى أنّ "عنصرين من القوات الخاصة أُصيبا بجروح أثناء تبادل إطلاق النار".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، "أنّها لا تزال تجهل الأسباب الّتي دفعت الرقيب جاكرابانت توما إلى ارتكاب مذبحة راح ضحيتها 20 شخصًا و31 مصابًا"، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده البلاد في العقود الأخيرة. وذكرت أنّ "منفّذ المجزرة عسكري محترف، كان مدرّب رماية في وحدته العسكرية وقنّاصًا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".
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