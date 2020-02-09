"طالبان" باكستان تؤكد مقتل نائب رئيس الحركة خالد حقاني

أكّدت حركة "طالبان" باكستان، في بيان، "مقتل نائب رئيس الحركة خالد حقاني، في الـ 31 من كانون الثاني الماضي، خلال مواجهات مع قوات الأمن في أفغانستان، كما قتل أيضا مساعد حقاني، قاري بيشاوري، في المواجهة التي تمت خلال "مهمة" داخل الأراضي الأفغانية"، مشدّدةً على "أنها مصممة على مواصلة مهمة خالد حقاني وستنتقم لقتلاها".
مع الإشارة إلى أن خالد حقاني لا علاقة له بـ"شبكة حقاني" التي تقاتل إلى جانب "طالبان" أفغانستان.
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