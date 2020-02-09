الصحة المصرية: البلاد خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "مصر خالية تمامًا من أي حالات مصابة بـ"فيروس ​كورونا​" المستجد، ولم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتّى الآن بمحافظات الجمهورية كافّة".

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