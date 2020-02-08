“كلاسيكو” الجيش والرجاء “يتسبب” في تأجيل المعسكر الإعدادي للمنتخب المحلي

قرر الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، تأجيل المعسكر الإعدادي، الذي أعلن عنه اليوم السبت، بين الـ 10 والـ 13 فبراير الجاري، إلى الأسبوع الموالي.

وكشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن التزام لاعبي الرجاء والجيش بمباراة “الكلاسيكو”، يوم الأربعاء المقبل، دفع عموتة لتأجيل التجمع الإعدادي حتى يتسنى له الإستفادة من جميع اللاعبين، بمن فيهم دعامات الرجاء الرياضي والجيش الملكي.

ويندرج المعسكر الإعدادي في سياق تحضيرات المنتخب المحلي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون شهر أبريل المقبل.

وضمت لائحة المنتخب الوطني، التي كشفها عموتة اليوم، 5 لاعبين من الوداد، 5 لاعبين من نهضة بركان، 3 لاعبين من حسنية أكادير، 3 لاعبين من الفتح الرباطي، 3 لاعبين من المولودية الوجدية، لاعبين من نهضة الزمامرة، ومثلهما من الدفاع الحسني الجديدي، ولاعب من كل من الفتح الرباطي، واتحاد طنجة، ويوسفية برشيد، وأولمبيك خريبكة.