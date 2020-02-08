بوريطة يُوصل رسالة الملك إلى الرئيس عباس ويؤكد: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت بعمان بالمملكة الاردنية الهاشمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة الذي أبلغه رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس

. حضر هذا الاستقبال سفير المغرب في الأردن خالد الناصيري ومحمد الحمزاوي السفير رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله ، وسفير فلسطين لدى الأردن مجدي الخالدي وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعقب الإجتماع قال بوريطة إنه جدد، خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس، التأكيد على مواقف المغرب الداعمة للقضية الفلسطينية.

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وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء “تشرفت بلقاء الرئيس الفلسطيني حاملا رسالة شفوية من جلالة الملك “، مضيفا أن الرسالة تندرج في إطار التشاور الدائم بين قائدي البلدين حول القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأبرز أن اللقاء كان كذلك مناسبة للتأكيد على المواقف الثابتة للمملكة المغربية كما تم التعبير عنها مؤخرا، والتنسيق حول المراحل والخطوات المقبلة.