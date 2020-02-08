إدارة الجيش تخصص 2400 تذكرة لأنصار الرجاء في مباراة “الكلاسيكو”

لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب

خصص فريق الجيش الملكي 2400 تذكرة لأنصار فريق الرجاء الرياضي، خلال قمة مؤجل الجولة الـ15 من منافسات البطولة الاحترافية، والمبرمجة يوم الأربعاء المقبل بداية من الخامسة، فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وطرح الممثل الاول للعاصمة تذاكر المواجهة للييع صباح اليوم السبت بكل من المركز الرياضي المعمورة بسلا، ملعب الهلال بيعقوب المنصور، بالإضافة إلى المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله .

ومن المنتظر أن يشهد “الكلاسيكو” ندية كبيرة بين الطرفين، نظرا لمجموعة من العوامل كتقارب النقاط والتنافس التاريخي بين الفريقين والجمهورين، من أجل تأكيد التفوق، سواء داخل المدرجات أو على أرضية الملعب.

وحددت إدارة “الزعيم” أثمنة التذاكر في 100 درهم للمنصة الشرفية، و50 درهما للمنصة الجانبية، و30 درهما للمدرجات المكشوفة.