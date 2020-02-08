فريق رجاء بني ملال “يهنئ” منتخب “الفوتصال” بعد الفوز باللقب القاري

داوود أيت بلقاسم – صحافي متدرب توج المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ببطولة إفريقيا التي جرت أطوارها بمدينة العيون، وبهذه المناسبة قدم نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، الممارس بالبطولة الإحترافية، تهنئته إلى الجامعة الملكية لكرة القدم. واغتنم رئيس النادي محمد عفيف المناسبة للإشادة بالانجاز الكبير، الذي يعتبر الثاني لكرة القدم المغربية داخل القاعة بعد لقب 2016 بجنوب إفريقيا. وثمن رئيس الفريق الملالي المجهودات التي يبذلها فوزي القجع للرقي بكرة القدم الوطنية. يشار أن المنتخب الوطني لـ”الفوتصال” نجح في الظفر باللقب القاري الثاني على التوالي بعد تغلبه في النهائي، الذي جمعه بالمنتخب المصري، بخماسية نظيفة، فوق أرضية قاعة لحزام بمدينة العيون.

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