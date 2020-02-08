باريس: اعتقال 32 متظاهرًا من السترات الصفراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الفرنسية 32 محتجًا، خلال مظاهرة انطلقت اليوم السبت، في العاصمة باريس، وتتجدد الاحتجاجات لحركة "السترات الصفراء" ضد سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتجمهر محتجو السترات الصفراء في ميدان "بالاس رويال" بباريس، في حين تجمهرت مجموعة أخرى منهم في حي "سانت غلود" وانطلقوا في مسيرة إلى حي "بيريه" بباريس، وسط إجراءات أمنية مشددة

وتعدّ مظاهرة اليوم السبت، الأسبوع الـ65 لمحتجي السترات الصفراء، وذكر بيان صادر عن مديرية أمن باريس، أن الشرطة أوقفت 32 متظاهرًا، وفرضت غرامات مالية على 140 شخصًا أخرين بينهم أحد قيادات السترات الصفراء لمشاركتهم في مسيرة غير مرخصة بحسب البيان.

ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2018، وتشهد فرنسا، منذ أكثر من عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على إجراءات حكومية أخرى متعلقة بالضرائب ومستوى المعيشة، أبرزها حراك "السترات الصفراء"، الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.