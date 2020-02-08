اخبار العالم

الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020

صورة ارشيفية

Advertisements

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية.

وكانت قد أوردت تقارير عن اشتباه كوادر طبية في مدينة طنطا بدلتا مصر ، بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل الطبية التي أجريت على الحالة كشفت إصابة بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“، وهو ما ترتب عليه حالة من الاستنفار الصحي داخل المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا