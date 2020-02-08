- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
صورة ارشيفية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن مصر خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية.
وكانت قد أوردت تقارير عن اشتباه كوادر طبية في مدينة طنطا بدلتا مصر ، بوجود حالة قد تكون مصابة بفيروس كورونا الجديد.
وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل الطبية التي أجريت على الحالة كشفت إصابة بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“، وهو ما ترتب عليه حالة من الاستنفار الصحي داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية تنفي رصد حالة إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.